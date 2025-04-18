انتشال جثة أحد الشباب من مياه نهر النيل في بني سويف

انتشلت قوات شرطة المسطحات المائية ببنى سويف، جثمان أحد الضحايا الشباب الأربعة الذين لقوا مصرعهم غرقا داخل مياه النيل بمركز الفشن، عقب محاولتهم التقاط صور سيلفى بقرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.



وتمكنت قوات المسطحات المائية ببنى سويف، من انتشال جثة محمد ربيع سالم، 17 سنة، من داخل مياه النيل بمركز الفشن، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويواصل الأهالى بقرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن، برفقة قوات شرطة المسطحات المائية ببنى سويف، لليوم الثاني على التوالي، عن جثامين الشباب الثلاث الآخرين، الذين لقوا مصرعهم غرقا داخل مياه النيل بمركز الفشن، أثناء محاولة التقاط صور سيلفى، مع بعضهم.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع 4 شباب من أبناء عمومه واحدة، أثناء محاولة التقاط صور سيلفى، خلال مشاركتهم فى حفل زفاف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات شرطة المسطحات المائية إلى موقع الحادث واستخراج الجثامين.

وتبين التحريات الأولية، فإن الحادث وقع عندما كانت فتاتان من أبناء العائلة تلتقطان صورًا تذكارية على ضفاف نهر النيل، إلا أنهما انزلقتا وسقطتا في المياه، وعلى الفور، هرع اثنان من أبناء عمومتهما لمحاولة إنقاذهما، لكن التيار كان أقوى منهم وجرفهم جميعًا، ما أسفر عن غرق الأربعة.

وتبين أن الضحايا جميعهم من أبناء عمومة، وهم: دعاء ربيع سالم (15 عامًا)، وريهام ممدوح سالم (15 عامًا)، ومحمد ربيع سالم (17 عامًا)، ومحمود عيد سالم (17 عامًا)، وجميعهم من قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.