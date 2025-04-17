قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقف نشاطه فني.. دعوى تطالب بشطب محمد رمضان من النقابات الفنية
جدول امتحانات شهر أبريل 2025 محافظة الجيزة جميع الصفوف
الأوراق المطلوبة لـ ترخيص معمل تحاليل طبية
المواقع التخزينية بالشرقية تستقبل 595 طنا من القمح
يونيسف تحذر: 1.4 مليون طفل فى غزة على شفا كارثة إنسانية
الزمالك يزاحم الأهلي لضم ظهير بتروجيت
سامر المصري: وافقت على آسر لأن النص أدهشني
كلوب يفتح الباب أمام تدريب ريال مدريد الموسم المقبل
الصين تستورد كميات قياسية من النفط الكندي وتتخلى عن الأمريكي
دكتور الأعشاب وسم النحل.. لماذا منعت الأطباء جودة عواد من مزاولة المهنة؟
مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تنظم احتفالا بيوم اليتيم| صور
وزير خارجية بولندا: مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الكنيسة بعيد القيامة

البابا "تواضروس الثاني"
البابا "تواضروس الثاني"
أ ش أ

أرسل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد أبريل 2025 أعرب فيها عن خالص تهانيه القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من: الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.


وهنأ المحافظ القيادات الكنسية وأعضاء البرلمان من النواب والشيوخ والتنفيذيين بالمحافظة بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا "غبريال"أسقف بني سويف ونيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا، ونيافة الأنبا "توماس عدلي" مطران الأقباط الكاثوليك (الجيزة،الفيوم،بني سويف) ونيافة القمص "باسيليوس الأنبا بولا (دير الأنبا بولا بناصر) ونيافة القمص"فام الأنطوني (دير الأنبا انطونيوس بناصر) ونيافة القمص"بولس فهمي"وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس"أكرم ناجي"راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( النائبة ميرفت ميشيل و النائبة سهام بشاي و النائب نادر نسيم و النائب عماد خليل )، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.

محافظ بني سويف البابا تواضروس الثاني مناسبة عيد القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

الخميس أم الجمعة؟.. التحويل لـ التوقيت الصيفي في مصر هذا الموعد

الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا

ترشيحاتنا

ابو الغيط

أبو الغيط يُعرب عن دعم الأردن في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب

السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين لدى النمسا

سفير فلسطين لدى النمسا يؤكد أهمية زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا إلى مصر

ارشيفي

القبض على أمريكي يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية | تفاصيل

بالصور

احمي أسرتك من البكتيريا.. طرق فعالة لغسل الفواكه الصيفية

طرق فعالة لغسل الفاكهة والتخلص من البكتيريا
طرق فعالة لغسل الفاكهة والتخلص من البكتيريا
طرق فعالة لغسل الفاكهة والتخلص من البكتيريا

وراثي أم مكتسب؟.. أسباب انتشار السرطان بين لاعبي كرة القدم

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟
هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟
هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قبل اجتماع المركزي بساعات.. مفاجأة في سعر الذهب والدولار

رنا عبد الرحمن

تحوّل مُفاجئ .. تحذير جديد من الأرصاد بسبب حالة الطقس |فيديو

ذبح حمير بالمنوفية

تفاصيل ذ.بح كمية كبيرة من الحمير في المنوفية.. فيديو

مجمع محاكم المحلة

قرار عاجل من النيابة.. حبس مهندس لنشره فيديو واقعة خطف أطفال مزيفة بشوارع المحلة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد