محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الكنيسة بعيد القيامة

أرسل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد أبريل 2025 أعرب فيها عن خالص تهانيه القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من: الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.



وهنأ المحافظ القيادات الكنسية وأعضاء البرلمان من النواب والشيوخ والتنفيذيين بالمحافظة بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا "غبريال"أسقف بني سويف ونيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا، ونيافة الأنبا "توماس عدلي" مطران الأقباط الكاثوليك (الجيزة،الفيوم،بني سويف) ونيافة القمص "باسيليوس الأنبا بولا (دير الأنبا بولا بناصر) ونيافة القمص"فام الأنطوني (دير الأنبا انطونيوس بناصر) ونيافة القمص"بولس فهمي"وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس"أكرم ناجي"راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( النائبة ميرفت ميشيل و النائبة سهام بشاي و النائب نادر نسيم و النائب عماد خليل )، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.