فرحة تحولت لمأتم.. غرق 4 أطفال من أبناء عمومة أثناء زفاف في الفشن ببني سويف

في مشهد مأساوي حزين تحولت أجواء الفرح إلى فاجعة حزينة في قرية صالح فريد التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعدما لقي 4 أطفال من أبناء عمومة واحدة مصرعهم غرقًا في مياه نهر النيل، أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم، وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يُفيد بغرق 4 أطفال في مياه النهر، وعلى الفور، انتقلت شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت فرق الإنقاذ بمشاركة عدد من الصيادين في تمشيط المنطقة وانتشال جثامين الضحايا.

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وكشفت التحريات الأولية عن تفاصيل الواقعة، حيث كانت فتاتان من الضحايا تلتقطان صورًا تذكارية على ضفاف نهر النيل، فانزلقت إحداهما وسقطت في المياه، فسارعت الأخرى لإنقاذها، قبل أن يلحق بهما اثنان من أبناء عمومتهما لمحاولة المساعدة، لكن التيار جرفهم جميعًا، وأسفر عن غرقهم الأربعة في مشهد مأساوي حزين وهم ريهام ممدوح سالم، 15 عامًا ، دعاء ربيع سالم، 15 عامًا، محمد ربيع سالم، 17 عامًا، محمود عيد سالم، 17 عامًا.

وجميعهم من قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن، وكانوا في زيارة لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان أسباب الوفاة بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الحادث خلف صدمة كبيرة في القرية التي تحولت فرحتها إلى حزن يخيم على منازلها، في واحدة من أظلم الليالي التي شهدتها القرية .