مكافحة الإدمان: لا نحلل عشوائيا للمخدرات لفئات الشعب

أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إننا نقوم بإجراء التحاليل وفقا للقانون والذي يستهدف العاملين في المؤسسات الحكومية والمرافق ذات النفع العام .



وتابع عمرو عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لا نقوم بتحليل عشوائي للمخدرات لمختلف فئات الشعب كما انتشر على السوشيال ميديا .



وأكمل عمرو عثمان :" نفذنا الكشف على مليون و 300 الف مواطف في القطاع الحكومي ومن حوالي 8 % نسبة تعاطي انخفضت النسبة لأقل من 1 % في الفترة الحالية، ونسبة التعاطي انخفضت بين سائقي الحافلات لـ 0.5%".



ولفت عمرو عثمان:" نتأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي وعدم تواجد اي تفاعلات دوائية تؤثر على نتيجة التحليل ".

وتابع عمرو عثمان :" لدينا قلق من المخدرات التخليقية مثل الشابو والاستروكس ومازال تعاطي الحشيش هو رقم واحد في نسب التعاطي ".

ولفت عمرو عثمان" نقدم خدمة العلاج من الغدمان بشكل سري وبالمجان للموظفين وأعداد كبيرة من الموظفين تقدموا لنا لتتعافي من الغدمان ".