نجم الأهلي السابق: لو الزمالك واجه صن داونز هيفوز

كشف هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن رؤيته لمباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز، التي أقيمت عصر السبت، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج استاد المحور: "لم أتوقع أن يلعب كولر بتلك الطريقة الدفاعية أمام صن داونز، الفريق الجنوب إفريقي فشل في صنع أي فرصة أمام الأهلي وثلاثي دفاع الأحمر قدموا مباراة كبيرة".

وأضاف: "ياسر إبراهيم طلب الاستمرار في الملعب أمام صن داونز رغم الإجهاد البدني الذي تعرض له، كما أن صن داونز فريق جيد ولكن كولر نجح في تحجيم قدراته".

وأكمل: “كولر عاد لسابق عصره أمام صن داونز، ومن وجهة نظري صن داونز لو واجه الزمالك سيفوز عليه ذهابًا وإيابًا”.

وأردف: "مباراة الأهلي وصن داونز في الإياب 50/50، ومن وجهة نظري بيراميدز أقوى من أورلاندو وكان قادرًا على الفوز في الذهاب".

واختتم حديثه قائلًا: “لاعبي بيراميدز لديهم شغف غير عادي ولن يفرطوا في التأهل للنهائي، وأتمنى أن يواجه الأهلي بيراميدز في النهائي”.