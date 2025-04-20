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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفوز على الفتح المغربي في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
حسام الحارتي

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي  على الفتح الرياضي المغربي بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

أقيمت المباراة على صالة مصراتة الدولية للألعاب الرياضية، ورغم تأخر الأهلي في النتيجة خلال الشوط الأول إلا أنه نجح في العودة، وأنهى الشوط متقدمًا بنتيجة ٢٩-٢٧، وحسم الشوطين الثاني والثالث ٢٥-٢٠، و٢٥-٢٢، محققًا فوزًا مهمًا في بداية مشواره بالبطولة التي يسعى الفريق للتتويج بها.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المتواجدة في ليبيا كلا من: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، زياد أسامة، سيف عابد، محمد عسران، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، إسلام محمد، يوندر جارسيا، محمد رمضان، خالد عادل، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: فيرناندو مونزو مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مديرًا للفريق، وأحمد أسامة إداريًا، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي أخصائي علاج طبيعي، وروسبر كامبوس وأحمد رضا محللي أداء، وشريف صلاح مخطط أحمال، وأسامة طعيمة أخصائي تأهيل بدني، ومحمد شهير مدلكًا، وأحمد رشاد مسؤولًا للمهمات.

النادي الأهلي الفتح الرياضي المغربي بطولة إفريقيا للأندية ليبيا

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