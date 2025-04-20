رضا عبدالعال: كولر فرط في فوز سهل على صن داونز

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرط في الفوز على فريق صن داونز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو":" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي فرط في فوز سهل أمام فريق صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان بإمكانه تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية من هناك".

وأضاف:" الأهلي كان الأخطر في مباراة صن داونز وأهدر فرص كثيرة للتسجيل في مباراة الذهاب بسبب طريقة لعب السويسري مارسيل كولر ".

وتابع:" تشكيل النادي الأهلي الذي بدأ به مباراة فريق صن داونز الجنوب أفريقي ترجم خوف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر وكان بإمكانه تحقيق الفوز في مباراة الذهاب