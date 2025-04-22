ناقد رياضي: الأهلي قدم أفضل أداء له هذا الموسم ضد صن داونز

قال الناقد الرياضي وائل سامي، إن النادي الأهلي كان يمكنه تحقيق الفوز على صن داونز، متابعا: الماتش الأخير كان من أفضل الماتشات التي قدمها كولر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وائل سامي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن فريق صن داونز من الفرق الكبيرة، متابعا: قبل المباراة الأخيرة كان هناك ضغط جماهيري كبير على النادي والمدرب الفني، وبرغم ذلك الفريق قدم مباراة كبيرة.

واسترسل: محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام صن داونز، والاستعدادات على قدم وساق هنا، وذلك من أجل مباراة العودة في القاهرة، مسترسلا: المباراة ستكون بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق.

وفيما يخص بيراميدز، أوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة خلال المباراة الماضية، والفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال المباراة أيضا، وهناك استعداد كبير من قبل الفريق من أجل مباراة العودة.