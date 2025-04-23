الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

ضمن فعاليات وزارة الثقافة واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إحتفالاتها بأعياد الربيع خلال أمسية رائعة للموسيقار الكبير عمر خيرت .

فوسط أجواء إستثنائية تعكس تجدد الحياة بحلول فصل الربيع إكتملت مقاعد المسرح الكبير بحشد ضخم من محبى الفنون الجادة لتبرز المكانة الراسخة للموسيقار عمر خيرت في قلوب عشاق الموسيقى ، وبأدائه الفريد على آلة البيانو قدم مجموعة من مؤلفاته التى نتجت عن عبقرية فنية مميزة ، وبين الإيقاعات السريعة الحماسية والهادئة الرومانسية، إرتسمت لوحة إبداعية ثرية شملت الكثير من الأعمال التى طالما إرتبطت بالذاكرة والوجدان وعشقها الجمهور منها العرافة والعطور الساحرة ، ضمير أبلة حكمت ، خللي بالك من عقلك ،حبيبة ، في هويد الليل ،مسالة مبدأ ٢ ، تيمة حب ، زي الهوي دعاء و الله يا الله ، جيران الهنا ، خايف من بكرة ليه ، الخواجة عبد القادر ، ليلة القبض علي فاطمة ، عفواً أيها القانون ، صابر ياعم صابر ، مافيا ، عارفه ، البخيل وأنا ، 100 سنة سينما ، قضية عم أحمد وفيها حاجة حلوة .