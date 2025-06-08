تايوان تجري تدريبات عسكرية بالقرب من بحر الصين الجنوبي

نفذت قوات خفر السواحل التايوانية مع الجيش التايواني تدريبات عسكرية اليوم "الأحد" في بحر الصين الجنوبي بالقرب من منطقة الحدود الصينية البحرية.

وقال رئيس الوزراء التايواني لاي تيشنج تي خلال حضور التدريبات العسكرية مع حضور المبعوث الدبلوماسي الأمريكي نيل جيبسون إن التدريبات العسكرية جاءت لمحاكاة التعرض لهجوم إرهابي عبر متسللين قادمين من الصين للسيطرة على عبارة تايوانية.

وتتوتر المنطقة البحرية في جنوب الصين من وقت لآخر بقدوم القوات البحرية الأمريكية للمضيق التايواني من أجل التأكيد على الدعم الأمريكي في دعم التفكير التايواني بالاستقلال عن الدولة الصينية الواحدة، وهو ما ترفضه بكين.

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي داخلي تابع للدولة الصينية دون استقلال كامل، وبالفترة الماضية حذر وزير الدفاع الامريكي بيت هيجسيث من قيام الصين بغزو تايوان، وتدرُب الجيش الصيني على ذلك قبل عام 2027 وذلك خلال مؤتمر أمني حول قارة آسيا وطالب هيجسيث الدول الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة بالاستعداد لمواجهة التهديدات الصينية.