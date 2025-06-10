تتلقى العلاج ومرتدية إكستنشن.. أسما شريف منير تكشف تفاصيل عن زواجها

ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها.

وفي البداية، قالت أسما شريف منير، إن المال والمظهر ليس كل شيء في الزواج، مؤكدة أن راحة النفس والقلب هما الأهم في العلاقة.

وتطرقت أسما شريف منير، إلى حياتها الخاصة، وقالت إن شعرها لازال قصيرا بعدما قامت بحلقه من قبل، وأنها استعانت بشعر مستعار (اكستنشن) لتطويل شعرها حاليا.

وحول زيادة وزنها، قالت أسما شريف منير، إنها تأخذ علاجات تساهم في زيادة وزنها خلال الفترة الحالية.

وأشارت أسما شريف منير، أنها تستعد للسفر لقضاء شهر العسل، مع زوجها، وأن السفر مجاني لأنه عبارة عن إعلان لشركة سياحة تكفلت بمصاريف رحلتها بالكامل.