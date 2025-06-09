الفنان إسلام جمال يشارك متابعيه صورا من الحج.. شاهد

شارك الفنان إسلام جمال، صورا جديدة أثناء أدائه مناسك الحج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه خلال التعليقات، داعين له بتقبل حجه.

إسلام جمال من الحج

إسلام جمال من الحج

إسلام جمال من الحج

إسلام جمال من الحج

أعمال إسلام جمال

وشارك إسلام جمال مؤخرا فى مسلسل الوصفة السحرية والذى عرض على قناة دي أم سي.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

الوصفة السحرية" يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

فريق عمل الوصفة السحرية

والمسلسل من بطولة النجمة شيري عادل وعمر الشناوي والفنانة هيدي كرم، وإسلام جمال والفنانةً كارولين عزمي ولقاء سويدان والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة سلوي محمد علي ومحمد أبو داوود ، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.