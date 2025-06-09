20 مليون جنيه إيرادات الأفلام ثالث أيام العيد

حققت أفلام السينما المعروضة في موسم عيد الأضحى إجمالي إيرادات بلغ نحو 20 مليون جنيه خلال ثالث أيام العيد.

وتصدّر فيلم “المشروع X”، بطولة النجم كريم عبد العزيز، قائمة الإيرادات اليومية محققًا 10 ملايين و541 ألفًا و524 جنيهًا، ليواصل بذلك هيمنته على شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه.



ويمثل الفيلم تجربة سينمائية مميزة من حيث الإنتاج الضخم والتقنيات الحديثة التي تم استخدامها، بما في ذلك العرض بتقنيات IMAX و4DX وDolby Atmos.

في المركز الثاني، جاء فيلم “ريستارت” للنجم تامر حسني، والذي حقق 9 ملايين و170 ألفًا و167 جنيهًا، وهو أداء قوي يعكس جماهيرية تامر حسني ونجاح الفيلم في جذب مختلف فئات الجمهور خلال العيد.

أما فيلم “سيكو سيكو”، بطولة عصام عمر وطه دسوقي، فقد جاء في المركز الثالث بإيرادات يومية بلغت 551 ألفًا و913 جنيهًا، ليواصل عروضه المتبقية رغم المنافسة القوية من الفيلمين الآخرين.

ويُذكر أن المنافسة هذا الموسم اقتصرت على ثلاثة أفلام فقط، وهو ما منح كل منها مساحة أوسع من حيث العرض وعدد القاعات، وساهم في تحقيق هذه الإيرادات المرتفعة مقارنة بمواسم سابقة شهدت تكدسًا في عدد الأعمال السينمائية.