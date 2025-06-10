إصابة 16 راكبا في انقلاب ميكروباص أمام مطار سفنكس بأكتوبر

شهد طريق مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 16 شخصا من الركاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الحادث لرفع آثار الحطام وتسيير حركة المرور.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث بطريق مطار سفنكس وسقوط ضحايا، هرعت قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص المبدئي انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددا من الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا من الركاب، تم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي والمركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتولت أوناش المرور رفع الميكروباص المحطم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.