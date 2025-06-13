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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير الدعم اللوجيستي استعدادا لامتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء

اجتماع التعليم
اجتماع التعليم
ايمن محمد

عقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم اجتماعًا طارئا  مع رؤساء المراكز الرئيسية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة، ورؤساء المراكز الفرعية وأعضاء مراكز الأسئلة، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان الامتحانية، والمراقبين، لمناقشة آليات الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025.
 

وقال وكيل الوزارة، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين كافة أجهزة المحافظة المعنية لتوفير الدعم اللوجيستي المطلوب لضمان انتظام أعمال الامتحانات، مؤكدا أن جميع استراحات الخاصة برؤساء اللجان والمرقبين مؤمنة وجاهزة على مستوى فندقي من التجهيزات والأجهزة والأثاث والخدمات بشكل يليق بضيوف جنوب سيناء.


كما أكد أن المهمة المكلفين بها الجميع لحفظ استقرار الامتحانات تعد واجب وطني، مشددًا على ضرورة انضباط سير العملية الامتحانية داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب والعاملين باللجنة اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة، أو أية أجهزة أخرى داخل مقر اللجان، مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة لمساعدة الطلبة على التركيز والاطمئنان.


وطالب رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أن جميع اللجان في جنوب سيناء مراقبة بالكاميرات من قبل الوزارة، ومؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة، والدفاع المدني، وأجهزة المحافظة المعنية، إضافة إلى ،ربط اللجان على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية للعمل على حل أي طارئ من شأنه عرقلة الامتحانات.
 

كما طالب بضرورة التعاون والتكاتف من بداية الامتحانات حتى نهايتها للخروج منها بأمان، مشيدًا بدور قيادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية الخاصة بإجراءات تأمين وتسهيل دخول وخروج الطلاب من مقرات اللجان، بما يبعث رسالة طمأنينة إليهم وأولياء أمورهم.

جنوب سيناء التعليم امتحانات الثانوية اجتماع

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