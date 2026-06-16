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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غفران محمد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في فيلم إذما

الفنانة غفران محمد
الفنانة غفران محمد
أوركيد سامي

كشفت الفنانة  غفران محمد، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «إذما»، مؤكدة أن التجربة كانت مختلفة ومميزة على المستويين الفني والإنساني، خاصة أنها جمعت بين التمثيل والغناء في عمل واحد.

وقالت غفران محمد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «رنا الصغيرة»، شقيقة عيسى الشواف في مرحلة الصغر، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرًا بتقديم الشخصية والعمل ضمن فريق الفيلم.

وأضافت: «شخصية رنا الصغيرة كانت قريبة مني، وسعيدة جدًا بالمشاركة في فيلم يحمل رسالة إنسانية مهمة ويقدم مشاعر حقيقية تصل إلى الجمهور بشكل بسيط وصادق».

وعن تجربتها الغنائية داخل الفيلم، أوضحت غفران أن أغنية «عندي أمل» كانت من أبرز المحطات التي استمتعت بها خلال العمل، مؤكدة أن مشاركتها في الغناء إلى جانب التمثيل أضافت لها الكثير ومنحتها تجربة فنية متكاملة.

وقالت: «أغنية عندي أمل كانت تجربة مميزة جدًا بالنسبة لي، وسعيدة أنني شاركت في الفيلم من خلال التمثيل والغناء معًا، لأن ذلك منحني فرصة لإظهار جانب مختلف من موهبتي».

وتحدثت غفران عن أجواء العمل، مشيرة إلى أن الاستماع للأغاني التي تنتمي لفترة اول  الألفينات أعاد إليها الكثير من الذكريات الجميلة، وأضاف للفيلم حالة خاصة ومختلفة.

وأضافت: «أغاني بداية الألفينات رجعتني لمرحلة جميلة جدًا، وكان لها تأثير لطيف على أجواء العمل، خاصة أنها مرتبطة بذكريات محببة لدى الكثير من الناس».

وأكدت الفنانة غفران محمد أنها لم تواجه أي مشاهد صعبة خلال التصوير، موضحة أن أجواء العمل كانت مريحة وساعدتها على تقديم الشخصية بشكل أفضل.

واختتمت غفران محمد حديثها بالتعبير عن امتنانها لفريق عمل فيلم «إذما»، مؤكدة أن التجربة ستظل من المحطات المميزة في مشوارها الفني، خاصة لما يحمله الفيلم من رسائل إنسانية مؤثرة وقريبة من الجمهور.

فيلم "إذما" يعد من الأعمال التي تحمل طابعاً إنسانياً خاصاً، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، حيث يسعى إلى تقديم قصة مختلفة تجمع بين المشاعر الإنسانية ورسائل الأمل التي تترك أثراً لدى الجمهور.

فيلم «إذما» بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ميران عبد الوارث، بسنت شوقي، منى هلا،  غفران محمد  وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج محمد صادق، وإنتاج هاني أسامة.

غفران محمد اخبار الفن نجوم الفن فيلم إذما

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