"مغلقة بأرقام سرية".. التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة للجان امتحانات الثانوية العامة

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصول صناديق أسئلة الدين والتربية الوطنية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك لبدء فعاليات أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

وينطلق اليوم الأحد ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بآداء الدين والتربية الوطنية ، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ إجمالى الطلاب المتقدمين ل امتحانات الثانوية العامة 2025 عدد 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2025.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي إطار متصل، تم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة المحافظات طوال فترة ، امتحانات الثانوية العامة 2025 فضلا عن التنسيق مع السادة المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الاجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وبلاغات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2025

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).