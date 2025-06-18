مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غادر القاهرة اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى العاصمة الإيطالية روما فى زيارة تستغرق يومين تلبية للدعوة المقدمة من أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالى.

تأتى هذه الزيارة فى إطار استكمال المباحثات المصرية - الايطالية التى انطلقت فى أبريل 2024 خلال زيارة وزير الأعمال والصناعة الإيطالى إلى مصر والتى تناولت فرص التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، خلال زيارته، سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين حكوميين ومسؤولى عدد من الشركات الايطالية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.