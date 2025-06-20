خرافات .. أزهري عن التنجيم والتوقعات

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن التنجيم والتوقعات خرافات، وحرام من الناحية الشرعية، وأن هناك دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من يقول إن التوقعات علم، فهذا غير صحيح وكذب، وأن من يفتي بغير علم فكأنما نحر بغير سكـ ين.



وأشار إلى أن بعض الأشخاص تقوم بتحضير بعض أرواح الجن، وأن هذا حرام، وأن البعض يريد الضحك على المواطنين من أجل الأموال.

وأوضح أن الكهانة والعرافة من أمور الجاهلية، وأن الدين الإسلامي جاء وقام بهدمها، ونهى عنها، وأن الله قال في كتاب الله قال " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ".

وتابع ” أن الْأَزْلَامُ هي عبارة سهام صغيرة كانت تستخدم في الجاهلية للاقتراع وتحديد المصير، فكل شخص في الجاهلية كان لا يفعل شئ قبل أن يذهب لـ الأشياء التي كانوا يعبدونها ويأخذ الموافقة منهم.

ولفت إلى أن الكهانة والعرافة، والدجل والشعوذة، وكل هذه الأشياء حرام، وأن أن علم الغيب يكون لله فقط، ولا يستطيع أحد أن يطلع على الأمور الغيبية، وأشار إلى أن من توقع الحرب، كان بالصدفة، ولكن هذا حرام.



