أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، في ظل حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي.

تفاصيل أسعار العملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

أما اليورو الأوروبي، فبلغ سعره 58.03 جنيه للشراء و58.20 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 67.84 جنيه للشراء و68.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 19-6-2025 أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025 أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس

أما العملات العربية، فسجل الريال السعودي نحو 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 165.10 جنيه للشراء و165.63 جنيه للبيع.