ببطارية جبارة ومواصفات احترافية .. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعات بسعر مناسب ومواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعة CMF Buds 2a ، والتي تأتي بسعر 2199 روبية هندية

تتوفر سماعات الأذن الآن بألوان الرمادي الداكن والفاتح والبرتقالي عبر العديد من المواقع الألكترونية وقد تم الأعلان عن سماعات CMF Buds 2a في أبريل 2025، وهي تستهدف المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

مواصفات سماعات CMF Buds 2a

سماعات السماعات مزودة بمحركات من الألياف الحيوية بقطر 12.4 مم، و العديد من التقنيات من شركة Nothing لتحسين جودة الصوت

تدعم سماعات CMF Buds 2a تقنية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 42 ديسيبل، وصوت الواضح، بالإضافة إلى إعداد ميكروفون رباعي لتحسين جودة المكالمات.



لمحبي الألعاب ومُشاهدي مقاطع الفيديو، تُقدم سماعات الأذن وضع استجابة منخفض يبلغ 110 مللي ثانية عند إقرانها بأجهزة Nothing OS. تضمن تصنيف IP54 مقاومة الغبار والرذاذ، مما يجعلها مناسبة للتمارين الرياضية غير الرسمية أو الاستخدام في الهواء الطلق.

ميزات سماعات CMF Buds 2a

يصل عمر البطارية إلى 35.5 ساعة وما يصل إلى 8 ساعات من التشغيل مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

توفر السماعة الشحن السريع لمدة 10 دقائق وما يصل إلى 5.5 ساعات من الاستماع، مما يجعلها مناسبة للاستخدام طوال اليوم.

يُعد هذا الإطلاق جزءًا من إطلاق Nothing لسلسلة سماعات CMF Buds 2 الأوسع نطاقًا في الهند.

في السياق نفسه قد أكدت الشركة إطلاق كلا من طرازي CMF Buds 2 وBuds 2 Plus في يوليو 2025.