بقدرة شحن جبارة .. OnePlus تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

تحظى سماعات وان بلس Bullets Wireless Z3OnePlus لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3 الأسبوع الجاري ، التي أُطلقت مؤخرًا بالعديد من المواصفات الرائدة وسعر مناسب .

أما عن سعر السماعات فهي تأتي بسعر أكثر جاذبية، وتُقدم OnePlus خصمًا نقديًا بقيمة 2000 روبية هندية عند استخدام بعض بطاقة الائتمان .

مواصفات سماعات الأذن OnePlus Bullets Wireless Z3

يمكن للمهتمين الحصول على سماعات OnePlus Bullets Wireless Z3 بسعر نهائي قدره 1499 روبية هندية من خلال أحدى المواقع الإلكترونية.

أما عن تصميم سماعات OnePlus Bullets Wireless Z3 فهي توفر تجربة استماع أكثر راحة وتلتف حول الرقبة وتوفر ثباتًا أفضل على الأذنين مقارنةً بالسماعات الداخلية فيحافظ المغناطيسان على كلا الجانبين من ثبات سماعات الأذن حول رقبتك في حال عدم استخدامها كما أن دعم ميزة الاقتران السريع من جوجل يُمكّنها من الاقتران الفوري بالأجهزة المتوافقة.

علاوةً على ذلك، تتفوق جودة المكالمات عن جودة سماعات المنافسين من نفس الفئة السعرية. كما تقدم تجربة استماع تدوم 27 ساعة بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط

مواصفات سماعات الأذن OnePlus Bullets Wireless Z3

ثبات سماعات الأذن

أما عن الميزات الآخرى للسماعات فهي توفر الحماية من العرق والماء، حصلت سماعات الأذن على تصنيف IP55 ومن حيث الأجهزة، تتميز سماعات الأذن بتقنية Bluetooth 5.4، مما يساعد على ضمان اتصال فعال.