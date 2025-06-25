قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: حكم نهائي بإلغاء سحب أرض النادي في مرسى مطروح
خالد الغندور: الأهلي سيوافق على رحيل الشناوي حال تلقيه عرضا خليجيا
مدبولي: الاجتماعات مع اللجان الاستشارية مستمرة رغم توقف الحرب بالمنطقة
رونالدو يودع ستيفانو بيولي برسالة مؤثرة
كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح
مدبولي: سعداء بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والدبلوماسية المصرية بذلت جهدا لتحقيق ذلك
بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة
تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لـ مفتي الجمهورية
الجو حر.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة
حماس تكشف سبب فشل التوصل لإنهاء الحرب في غزة
دعاء العام الهجري الجديد ..ابدأ السنة بالتقرب إلى الله بالدعاء والطاعة
اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لـ مفتي الجمهورية

تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لـ مفتي الجمهورية
تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لـ مفتي الجمهورية
محمد شحتة

أصدر الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، قرارا رقم 97 لسنة 2025 بتعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لمفتي جمهورية مصر العربية.

شهادات علمية للدكتور إبراهيم نجم

في السابع عشر من أكتوبر عام ٢٠١٦ اختير الدكتور إبراهيم نجم، أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإجماع الأعضاء المؤسسين.

وحصل الدكتور إبراهيم نجم على الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية عام

١٩٩١م، في الأزهر الشريف وكان من العشرة الأوائل على جمهورية مصر في الثانوية الأزهرية عام ١٩٩١ م .

كما حصل على الإجازة العالية ( الليسانس ) عام ١٩٩٥، من جامعة الأزهر قسم الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول على الدفعة عام ١٩٩٥ م .

وابتعث إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٦، كباحث زائر في كلية القانون بقسم دراسات الفقه الإسلامي وقد قام بإلقاء المحاضرات وعقد السيمنارات المتعلقة بدراسة الفقه الإسلامي عام ١٩٩٦.

وحصل على شهادة الدكتوراه ٢٠٠٥م في مجال " الدراسات الدينية " من جامعة إنديانا (Graduate Theological Seminary) بالولايات المتحدة الامريكية ٢٠٠٥ م. أستاذ زائر بجامعة أكسفورد عام ٢٠٠٣ م

مناصب الدكتور إبراهيم نجم

  • محاضر بجامعة سينت جونز في نيويورك منذ عام ٢٠٠٤ في الدراسات الاسلامية واللغة العربية.
  • مدير المركز الإسلامي للساحل الجنوبي بنيويورك منذ عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١م.
  • مدير المؤسسة الإسلامية للتعليم والتربية بنيويورك منذ عام ٢٠٠٥ م.
  • مستشار ديني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤ م.
  • استاذ بالجامعة الإسلامية عبر الانترنت I.I.U عام ٢٠٠٤ م.
  • مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية الإعلامي والمتحدث الرسمي لمفتي الجمهورية ولدار الإفتاء منذ ٢٠٠٦ إلى الآن.
  • مؤسس ومدير مرصد الفتاوي المتشددة والآراء التكفيرية بدار الإفتاء ٢٠١٤ م.
  • الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم من ٢٠١٦ إلى الآن.

أنشطة الدكتور إبراهيم نجم

اختير من بين ٥٠٠ من مسلمي الولايات المتحدة الامريكية في موسوعة " Who is Who among American Muslims " والذي نشرته جامعة " Georgetown University " بواشنطن والذي يلقى الضوء على السيرة الذاتية للشخصيات التي كان لها نشاط بارز في الولايات المتحدة الامريكية.

ظهر في العديد من البرامج التليفزيونية والاذاعية الأمريكية كمحاضر وخبير في الشئون الاسلامية خاصة بعد احداث ١١ سبتمبر وكتب العشرات من المقالات في الصحف الامريكية الشهيرة مثل الواشنطن بوست والنيويورك تايمز والنيوزداي.

عضو بالأكاديمية الامريكية للأديان وهي مجمع أكاديمي يهتم بقضايا الحوار بين الأديان والحضارات.

نظم العديد من المبادرات في مجال الحوار بين الاديان وأسس وحده الحوار بين الأساقفة الكاثوليك ومسلمي الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

اختير كأفضل قيادة إسلامية في نيويورك الذكري العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١١م.

اختير سفيرا للسلام بولاية نيويورك ٢٠١٣ وتم تكريمه رسميا هناك من حاكم الولاية.

حضر العديد من المؤتمرات الدولية حول العالم ممثلا لدار الإفتاء ولفضيلة المفتي السابق والحالي.

ألف ستة كتب باللغة الإنجليزية في مجال الدراسات الإسلامية والحوار بين الأديان.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لمفتي جمهورية مستشارا عاما لمفتي جمهورية الدكتور إبراهيم نجم إبراهيم نجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

مدبولي: سيكون لدينا مراكز عالمية سياحية واقتصادية وتعليمية وصحية في العلمين الجديدة

الرئيس الأمريكي

ترامب: إيران خاضت حربا بشجاعة والإيرانيون يريدون المال لبناء دولتهم مرة أخرى

الكرملين

روسيا: نأمل في استمرار المشاورات لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية مع أمريكا

بالصور

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل .. أسبابها وعلاجها؟

خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟
خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟
خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟

المرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد