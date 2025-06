تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لـ مفتي الجمهورية

أصدر الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، قرارا رقم 97 لسنة 2025 بتعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لمفتي جمهورية مصر العربية.

شهادات علمية للدكتور إبراهيم نجم

في السابع عشر من أكتوبر عام ٢٠١٦ اختير الدكتور إبراهيم نجم، أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإجماع الأعضاء المؤسسين.

وحصل الدكتور إبراهيم نجم على الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية عام

١٩٩١م، في الأزهر الشريف وكان من العشرة الأوائل على جمهورية مصر في الثانوية الأزهرية عام ١٩٩١ م .

كما حصل على الإجازة العالية ( الليسانس ) عام ١٩٩٥، من جامعة الأزهر قسم الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول على الدفعة عام ١٩٩٥ م .

وابتعث إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٦، كباحث زائر في كلية القانون بقسم دراسات الفقه الإسلامي وقد قام بإلقاء المحاضرات وعقد السيمنارات المتعلقة بدراسة الفقه الإسلامي عام ١٩٩٦.

وحصل على شهادة الدكتوراه ٢٠٠٥م في مجال " الدراسات الدينية " من جامعة إنديانا (Graduate Theological Seminary) بالولايات المتحدة الامريكية ٢٠٠٥ م. أستاذ زائر بجامعة أكسفورد عام ٢٠٠٣ م

مناصب الدكتور إبراهيم نجم

محاضر بجامعة سينت جونز في نيويورك منذ عام ٢٠٠٤ في الدراسات الاسلامية واللغة العربية.

مدير المركز الإسلامي للساحل الجنوبي بنيويورك منذ عام ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١م.

مدير المؤسسة الإسلامية للتعليم والتربية بنيويورك منذ عام ٢٠٠٥ م.

مستشار ديني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤ م.

استاذ بالجامعة الإسلامية عبر الانترنت I.I.U عام ٢٠٠٤ م.

مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية الإعلامي والمتحدث الرسمي لمفتي الجمهورية ولدار الإفتاء منذ ٢٠٠٦ إلى الآن.

مؤسس ومدير مرصد الفتاوي المتشددة والآراء التكفيرية بدار الإفتاء ٢٠١٤ م.

الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم من ٢٠١٦ إلى الآن.

أنشطة الدكتور إبراهيم نجم

اختير من بين ٥٠٠ من مسلمي الولايات المتحدة الامريكية في موسوعة " Who is Who among American Muslims " والذي نشرته جامعة " Georgetown University " بواشنطن والذي يلقى الضوء على السيرة الذاتية للشخصيات التي كان لها نشاط بارز في الولايات المتحدة الامريكية.

ظهر في العديد من البرامج التليفزيونية والاذاعية الأمريكية كمحاضر وخبير في الشئون الاسلامية خاصة بعد احداث ١١ سبتمبر وكتب العشرات من المقالات في الصحف الامريكية الشهيرة مثل الواشنطن بوست والنيويورك تايمز والنيوزداي.

عضو بالأكاديمية الامريكية للأديان وهي مجمع أكاديمي يهتم بقضايا الحوار بين الأديان والحضارات.

نظم العديد من المبادرات في مجال الحوار بين الاديان وأسس وحده الحوار بين الأساقفة الكاثوليك ومسلمي الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

اختير كأفضل قيادة إسلامية في نيويورك الذكري العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١١م.

اختير سفيرا للسلام بولاية نيويورك ٢٠١٣ وتم تكريمه رسميا هناك من حاكم الولاية.

حضر العديد من المؤتمرات الدولية حول العالم ممثلا لدار الإفتاء ولفضيلة المفتي السابق والحالي.

ألف ستة كتب باللغة الإنجليزية في مجال الدراسات الإسلامية والحوار بين الأديان.