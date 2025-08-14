قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
برلمان

سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة

مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الارتفاعات الجنونية والمفزعة فى أسعار العلاج بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.

متسائلاً : ما هي خطة الوزارة لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة ؟ ولماذا لايتم وضع آلية لتحديد أسعار استرشادية وحد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى والخدمات الطبية، مع إلزام القطاع الخاص بهامش ربح عادل؟.

وقال النائب السيد شمس الدين : لقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، بما في ذلك أسعار التحاليل الطبية، والأشعة، والمناظير، والعمليات الجراحية، حتى أصبحت خارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين. ويؤدي ذلك إلى استغلال بعض مقدمي الخدمة لحالات المرضى الحرجة وفرض أسعار مبالغ فيها ، وغياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للخدمات الطبية ، وزيادة العبء المالي على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لإعلان قائمة أسعار استرشادية رسمية لجميع الخدمات الطبية في القطاع الخاص، يتم تحديثها دوريًا وفقًا للتكلفة الفعلية ووضع حد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى بالمستشفيات الخاصة، مع تحديد واضح لتكلفة المستلزمات الطبية وهامش الربح المسموح به مع إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالإعلان العلني عن الأسعار في أماكن ظاهرة للجمهور.

كما طالب النائب السيد شمس الدين بالعمل على تشديد الرقابة على الفواتير، وفرض عقوبات على المخالفين ودراسة إدراج الخدمات الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية، لضمان حماية المريض مشيراً الى ضرورة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة من الحكومة للمحافظين ومديرى مديريات وادارات الصحة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على اسعار وتكاليف العلاج بجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة.

