سؤال برلماني عاجل بشأن إنشاء 5 مدارس متخصصة في التصنيع الداوئي

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسؤال برلماني ، موجه إلى رئيس الوزراء و وزير الصحة، و وزير التعليم والتعليم الفني ، بشأن توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارة التعليم و التعليم الفني و وزارة الصحة لإنشاء خمس مدارس متخصصة في التصنيع الداوئي .

و أشارت"سعيد" فى تصريح خاص لموقع" صدى البلد" إلى أنه في ظل تصريحات وزارة الصحة الدائمة عن زيادة عدد خريجي كليات الصيدلة عن حاجة العمل ، وفي ظل تخبط خريجي الكليات التكنولوجية ، و وجود العديد من المعاهد الفنية و التكنولوجية ، و غياب الاستراتيجية الواضحة لتوطين صناعة الدواء في مصر ، تم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارة التعليم و التعليم الفني و وزارة الصحة لإنشاء خمس مدارس متخصصة في التصنيع الداوئي

في غياااااب تام لوزارة التعليم العالي من هذا المشهد .



وتساءلت عضو النواب ، هل وزارة التعليم و التعليم الفني هي من تضع مناهج التدريس أم وزارة الصحة ، و ما المسمي الوظيفي للخريجون من هذه المدارس ،،و ما هي المهام الوظيفية التي ستسند لهؤلاء الخريجون في ظل وجود كليات الصيدلة لا حصر لها و وجود خريجون لكليات العلوم الطبية التطبيقية ؟ و هل اختصاصات هؤلاء الخريجون لا تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة !؟



و أوضحت عضو النواب أن التصنيع الدوائي هو تخصص كليات الصيدلة و المناهج تخصص وزارة التعليم العالي

و الفنيون هم خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ، لافتة إلى أنه ليس لدينا احتياج لمزيد من الخريجين في مجال خريجين الكليات لا يجدوا فيه فرص لائقة للعمل و تغيب فيه استراتيجية الحكومة !.