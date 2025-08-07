قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سؤال برلماني عاجل بشأن إنشاء 5 مدارس متخصصة في التصنيع الداوئي

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسؤال برلماني ، موجه إلى رئيس الوزراء و وزير الصحة، و وزير التعليم والتعليم الفني ، بشأن توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارة التعليم و التعليم الفني و وزارة الصحة لإنشاء خمس مدارس متخصصة في التصنيع الداوئي .

و أشارت"سعيد" فى تصريح خاص لموقع" صدى البلد" إلى أنه في ظل تصريحات وزارة الصحة الدائمة عن زيادة عدد خريجي كليات الصيدلة عن حاجة العمل ، وفي ظل تخبط خريجي الكليات التكنولوجية ، و وجود العديد من المعاهد الفنية و التكنولوجية ، و غياب الاستراتيجية الواضحة لتوطين صناعة الدواء في مصر ، تم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارة التعليم و التعليم الفني و وزارة الصحة لإنشاء خمس مدارس متخصصة في التصنيع الداوئي 
في غياااااب تام لوزارة التعليم العالي من هذا المشهد .


وتساءلت عضو النواب ، هل وزارة التعليم و التعليم الفني هي من تضع مناهج التدريس أم وزارة الصحة ، و ما المسمي الوظيفي للخريجون من هذه المدارس ،،و ما هي المهام الوظيفية التي ستسند لهؤلاء الخريجون في ظل وجود كليات الصيدلة لا حصر لها و وجود خريجون لكليات العلوم الطبية التطبيقية ؟ و هل اختصاصات هؤلاء الخريجون لا تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة !؟


و أوضحت عضو النواب أن التصنيع الدوائي هو تخصص كليات الصيدلة و المناهج تخصص وزارة التعليم العالي 
و الفنيون هم خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ، لافتة إلى أنه ليس لدينا احتياج لمزيد من الخريجين في مجال  خريجين الكليات لا يجدوا فيه فرص لائقة للعمل و تغيب فيه استراتيجية الحكومة !. 

