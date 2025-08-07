قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية.. ونواب: إضافة جديدة لتغيير الفكر.. ويجب وضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج



أكد عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في ظل التطور الذي يشهده التعليم الفني في مصر لتطوير الخريجين على مستوى عالٍ من التقنيات المهنية، بالإضافة إلى اللغات ، وأشاروا إلى أن التعليم الألماني سينجح في مصر، لأن الامتداد من هذا التعليم ناجح وسيكون إضافة جديدة لتغيير الفكر.

في البداية قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزارة التعليم تعمل منذ فترة على التوسع في إنشاء المدارس المختلفة مثل المدارس اليابانية والصينية والنيل والأمريكان والبريطانية.

وأضاف أباظة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم في مصر، وهو متروك لاختيار المواطن، لأن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالتعليم الألماني.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التعليم الألماني سينجح في مصر، لأن الامتداد من هذا التعليم ناجح وسيكون إضافة جديدة لتغيير الفكر، مطالبا بوضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج في المدارس الألمانية، بحث يرتبط بالهوية المصرية والانتماء.

وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في ظل التطور الذي يشهده التعليم الفني في مصر لتطوير الخريجين على مستوى عالٍ من التقنيات المهنية، بالإضافة إلى اللغات.

وأضافت “البيومي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “وهذا تطوير من وجهة نظري في المنظومة التعليمية للتعليم الفني بصفة أساسية والتعليم ما قبل الجامعي”، مشيرة إلى أن كل ذلك مواكب للتطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع في إيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل لتلبية الاحتياجات بالنسبة للمواطنين.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “وهو جهد مشكور من وزارة التعليم بشأن التعاون مع دولة مثل ألمانيا وهي دولة رائدة في الصناعات الحديثة، تحتاج إلى وجود خريج على مستوى عالٍ من التقنيات”.

وأكدت أن “هذا إضافة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي وننتظر تطبيق أوجه التعاون مع ألمانيا ومع العديد من الدول الصناعية الأخرى، لكي نطمئن على خريجي تعليم فني مميزين وعلى مستوى عالٍ من المهارات التقنية واللغات، وننتظر أن تشهد منظومة التعليم قبل الجامعي تطويرا فعالا في جميع المجالات”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة ما يلي: