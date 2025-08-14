قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
توك شو

قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود

هاجر ابراهيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن مراسلها، أن قوافل المساعدات الإنسانية التي تتحرك من مصر إلى قطاع غزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والطبية والوقود.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وشمال غرب مدينة غزة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى قولها إن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المستشفى نتيجة استهداف مجموعة مواطنين بصاروخ من طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

