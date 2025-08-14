قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن مراسلها، أن قوافل المساعدات الإنسانية التي تتحرك من مصر إلى قطاع غزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والطبية والوقود.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وشمال غرب مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى قولها إن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المستشفى نتيجة استهداف مجموعة مواطنين بصاروخ من طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.