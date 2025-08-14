قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاتب صحفي: سعي مصري متواصل لإحداث التهدئة والتوصل لاتفاق بشأن غزة

هاني حسين

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبد الغني، أن  قطاع غزة يعاني من مأساة إنسانية متفاقمة بسبب حصار الاحتلال.

وقال أشرف عبد الغني في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :"  سعي مصري متواصل من اجل العودة إلى مسار المفاوضات بشان غزة لإحداث التهدئة ".
وتابع أشرف عبد الغني :" هناك العديد من الطروحات المصرية من اجل تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق بشان غزة ".

وأكمل اشرف عبد الغني: "جهود مصر المتواصلة تمثل طوق نجاة للقضية الفلسطينية برمتها".

ولفت أشرف عبد الغني: "على الأطراف لمعنية في الداخل الفلسطيني التوصل لحالة من التوافق فيما بينهما من أجل التوصل لاتفاق بشان غزة".

