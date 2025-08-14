قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي في برلين لبحث ملف أوكرانيا قبيل اجتماع ترامب – بوتين
أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية
إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب القدس وسلفيت
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل التعاملات
قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
أم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدرات
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
زيزو اللي بدأ.. تعليق ناري من جمال عبد الحميد على الهتافات ضد نجم الأهلي
أسرار الرزق بالمال والبنين.. له 10 أسباب تجعلك تعيش في سعة
حدث ليلا| قصف إسرائيلي كثيف جنوب شرقي غزة.. وحقيقة شكوى أحمد عبدالقادر ضد الأهلي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "إعلام فلسطيني"، بوجود قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضاَ ملحوظاً في الأسواق خلال الأيام الماضية، مقارنة بثلاثة أسابيع سابقة، وحققت أسعار الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، استقرارا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ثباتا عند آخر تراجع بقيمة 3 جنيهات، وفقا لآخر تحديثات البورصة.

نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية

أثارت تصريحات مثيرة للجدل موجة من الانتقادات، بعد طرح مقارنة بين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وما تعرضت له مدينة درسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. 

ورغم أنه لم يُسجَّل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلى بهذه المقارنة بشكل مباشر، فإن شخصيات إسرائيلية بارزة ومستشارين أميركيين ألمحوا إليها لتبرير شدة العمليات العسكرية الجارية.

المبعوث الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هوكابي، كان من أبرز من تبنوا هذا الطرح، إذ قارن العمليات الإسرائيلية في غزة بالقصف الذي نفذه الحلفاء على درسدن عام 1945، معتبراً أن "الضغط الدولي على إسرائيل لا يتناسب مع حجم التهديدات التي تواجهها"، ومؤكداً أن التدقيق في تلك العمليات يشبه ما واجهته بريطانيا لاحقاً بشأن غاراتها على المدينة الألمانية.

وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع

كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عن موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على أنه لن يتم التفريط في حق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

الخارجية: القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.. وتم التفاهم على 15 شخصا لإدارة القطاع

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن هناك رؤية واضحة تماما لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيبات الامنية واليوم التالي في قطاع غزة ولابد من الاعتماد على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالترتيبات الامنية في قطاع غزة ما بعد الحرب.

بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عمار ياسر لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك لديه مشكلة مع النادي ولم يتقاضى مستحقاته منذ عام كامل، واشتكى من سوء المعاملة عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه ليس اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته منذ فترة طويلة بل أكثر من غالية عناصر فريق الشباب لم يتقاضوا مستحقاتهم.

مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي

حسم مصدر مقرب من أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، الجدل الدائر حول الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نيته تقديم شكوى ضد النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدًا أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكون خلية رعدية بالقرب من حدودنا الجنوبية الشرقية، خلال الساعات الحالية.

أمطار رعدية تضرب الحدود الجنوبية

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط الأمطار ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

الأرصاد حدث ليلا غزة أحمد عبدالقادر

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سارة خليفة

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

سارة خليفة

ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

حالة الطقس

سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

