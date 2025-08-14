مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي

حسم مصدر مقرب من أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، الجدل الدائر حول الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نيته تقديم شكوى ضد النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



اللاعب يرد على الهجوم



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة عبر برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب يشعر بالدهشة من موجة الانتقادات التي طالته مؤخرًا، مؤكدًا أنه يلتزم بشكل كامل بالبرنامج التدريبي الذي وضعه له الجهاز الفني، سواء من حيث المواعيد أو التعليمات.





لا نية لتقديم شكوى



ونفى المصدر تمامًا أن يكون عبد القادر قد فكر في شكوى النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مطروحًا من الأساس “لا من قريب ولا من بعيد”.

وأضاف أن اللاعب يحصل على راتبه بانتظام دون أي مشكلات مالية، ولا يوجد ما يدعو لمثل هذه الخطوة.

استمرار التأهيل بعد الإصابة



وأشار المصدر إلى أن أحمد عبد القادر لم ينهِ بعد فترة الإعداد الخاصة به عقب الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يفسر غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة. وأكد أن العمل جارٍ لاستكمال البرنامج التأهيلي من أجل تجهيزه للعودة إلى الملاعب بأفضل صورة ممكنة.

تركيز على العودة القوية



واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، وأنه يضع كامل تركيزه حاليًا على استعادة لياقته والعودة للتدريبات الجماعية قريبًا. وشدد على أن فترة الانتقالات الصيفية قد انتهت، وهو ما يجعل هدف عبد القادر الأساسي هو إثبات نفسه للجهاز الفني واستعادة مكانه في الفريق خلال المرحلة المقبلة.



