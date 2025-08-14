قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي

رباب الهواري

حسم مصدر مقرب من أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، الجدل الدائر حول الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نيته تقديم شكوى ضد النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
 

اللاعب يرد على الهجوم
 

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة عبر برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب يشعر بالدهشة من موجة الانتقادات التي طالته مؤخرًا، مؤكدًا أنه يلتزم بشكل كامل بالبرنامج التدريبي الذي وضعه له الجهاز الفني، سواء من حيث المواعيد أو التعليمات.


 

لا نية لتقديم شكوى
 

ونفى المصدر تمامًا أن يكون عبد القادر قد فكر في شكوى النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مطروحًا من الأساس “لا من قريب ولا من بعيد”.

وأضاف أن اللاعب يحصل على راتبه بانتظام دون أي مشكلات مالية، ولا يوجد ما يدعو لمثل هذه الخطوة.

استمرار التأهيل بعد الإصابة
 

وأشار المصدر إلى أن أحمد عبد القادر لم ينهِ بعد فترة الإعداد الخاصة به عقب الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يفسر غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة. وأكد أن العمل جارٍ لاستكمال البرنامج التأهيلي من أجل تجهيزه للعودة إلى الملاعب بأفضل صورة ممكنة.

تركيز على العودة القوية
 

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، وأنه يضع كامل تركيزه حاليًا على استعادة لياقته والعودة للتدريبات الجماعية قريبًا. وشدد على أن فترة الانتقالات الصيفية قد انتهت، وهو ما يجعل هدف عبد القادر الأساسي هو إثبات نفسه للجهاز الفني واستعادة مكانه في الفريق خلال المرحلة المقبلة.


 

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

إمام عاشور

أحمد حمودة: غياب إمام عاشور فارق مع الأهلي.. وزيزو لن ينجح في تعويضه

أحمد فتوح

تأجيل عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية في الزمالك

رامي ربيعة

رامي ربيعة يخطر منتخب مصر بموقفه من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

