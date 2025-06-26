الرئيس السيسي يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لزيارة مصر خلال العام الجاري.

فيما أكد كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، على التطلع لاستجابة السيد الرئيس للدعوة الموجهة إلى سيادته من ملك بريطانيا لزيارة لندن.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظاً على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع.

ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.