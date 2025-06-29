كأس العالم للأندية 2025 .. ماذا حصد العرب من البطولة؟

مع وصول بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دور الـ16، برزت مشاركة عربية قوية من خمسة أندية تمثلت في: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.

ودعت معظم الأندية العربية البطولة من دورها الأول، باستثناء الهلال السعودي الذي بلغ الدور الثاني، فقد حققت هذه الفرق مكاسب مالية لافتة، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن قيمة الجوائز قبل انطلاق البطولة.

الحصيلة المالية للأندية العربية المشاركة

الأهلي حصل على إجمالي 11.55 مليون دولار، بواقع 9.55 مليون دولار كمبلغ أساسي للمشاركة، بالإضافة إلى 2 مليون دولار بعد تعادله في مباراتين.

الوداد المغربي اكتفى بـ 9.55 مليون دولار، وهي قيمة المشاركة فقط، بعدما غادر البطولة مبكراً دون تحقيق أي انتصار.

العين الإماراتي نال 11.55 مليون دولار، تتوزع بين 9.55 مليون دولار للمشاركة و2 مليون دولار عقب فوزه في مباراة واحدة.

الترجي التونسي حصل على القيمة نفسها، 11.55 مليون دولار، مقسمة إلى 9.55 مليون مقابل المشاركة و2 مليون نظير فوز في لقاء واحد.

الهلال السعودي تصدّر الأندية العربية من حيث العائد المالي، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه حتى الآن 13.55 مليون دولار، تشمل 9.55 مليون دولار للمشاركة، و4 ملايين دولار بعد فوزه في مباراة وتعادله في اثنتين.

ومن المتوقع أن يحصل "الأزرق الهلالي" على المزيد من المال، وفقاً للدور الّذي سيصل إليه في البطولة.

نسخة استثنائية من كأس العالم للأندية

وتشهد نسخة 2025 من كأس العالم للأندية تغييرات جذرياً في هيكلها، حيث تُقام للمرة الأولى بنظام موسّع يضم 32 فريقاً، في تجربة مشابهة لكأس العالم للمنتخبات من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي.

وتستضيف حاليا الولايات المتحدة البطولة على أراضيها في الفترة من 15 يونيو حتى 14 يوليو، على ملاعب موزعة في عدد من الولايات، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير نظراً للنسق الجديد.