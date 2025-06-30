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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل تعدي عامل على ابنته بالطالبية.. قرار قضائي عاجل

فتاة
فتاة
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة اغتصـ.ـاب ابنته وافقادها عذريتها في منطقة الطالبية. 

وأمرت النيابة بعرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بما لحق بها من إصابات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن البداية تم الكشف عنها بعد ورود بلاغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، عاملة 20 عاما، تتهم فيه والدها بالتعدي عليها جنسـ.ـيا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، واضافت المبلغة أن والدها استغل تواجدها بمفردها وقام باغتصـ.ـابها وأفقدها عذريتها وتسبب في إصابتها بإصابات بالغة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


 

قاضي المعارضات اغتصــاب ابنته الجيزة جنوب الجيزة حبس عامل

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