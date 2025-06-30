على الزيرو.. شوبير يكشف خطة الزمالك للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خطة نادي الزمالك للاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع “شوبير” : "الزمالك عايز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد من "على الزيرو" وكل لاعب يكون واخد مستحقاته وقيمة عقده، ومتأخراته عشان تفضي دماغك وتعرف تشتغل".

وأضاف: “في هذه الحالة لن يكون هناك إيقاف قيد جديد ولا دوشة مستحقات لأن كل ده بياخد من تفكير اللاعيبة”.

جهود مكثفة لإنهاء أزمة المستحقات

في سياق متصل، يبذل مجلس إدارة نادي الزمالك جهودًا مكثفة لإنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب صرف مكافآت التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير أجواء مستقرة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، خصوصًا مع اقتراب موعد العودة للتدريبات الجماعية، المقرر لها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، فيما لم يتم تحديد الموعد النهائي لانطلاق معسكر الإعداد حتى الآن.