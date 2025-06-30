ختام مميز لبطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك بالإسكندرية

أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك، والتي نظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بالتعاون مع نادي الصيد المصري بالإسكندرية ونادي اليخت، بمشاركة واسعة من الأندية والهيئات المختلفة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في فئتي “التسقيط” و”الجر والجيجنج والكاستنج”، بمشاركة 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 24 فريقًا من مختلف أنحاء الجمهورية وسط أجواء مميزة وتنظيم احترافي امتد على مدار الأيام الماضية.

نتائج بطولة التسقيط

جائزة أكبر سمكة في فئة التسقيط فازت بها اللاعبة جودي هاني شهاب من فريق سيدات نادي الصيد المصري بالإسكندرية (هـ)، بعد اصطيادها سمكة “جمل” بوزن 1.100 كجم.

نتائج الفرق – فئة التسقيط:

المركز الأول: فريق الصيد (هـ) سيدات المكون : فايزة رحيم، جودي هاني، هبة حنفي، نسمة شحاتة، جوي إيهاب.

المركز الثاني: فريق الزهور الرياضي (هـ) سيدات

المكون: نوران أحمد، هاجر نصر، هبة أبو العلا.

المركز الثالث: فريق نادي الصيد المصري بالإسكندرية (و) أشبال المكون: إياد خطاب، جودي هاني، صلاح إيهاب، يوسف نعمان.

نتائج بطولة الجر والجيجنج والكاستنج

أفضل صائد فردي:

المركز الأول: علي إبراهيم محمد – فريق مركز شباب الأنفوشي

المركز الثاني: زكريا سليم – فريق النوبي العام

المركز الثالث: كريم وحيد بدر – فريق سبورتنج (هـ)

جائزة أكبر سمكة: فاز بها اللاعب أيمن أحمد محمد من فريق مركز شباب الأنفوشي.

نتائج الفرق – فئة الجر والجيجنج والكاستنج:

المركز الأول: فريق مركز شباب الأنفوشي

يضم: علي إبراهيم، محمد السيد، حمد محمود إبراهيم، أمين محمد محمد.

المركز الثاني: فريق سبورتنج الرياضي (1)

يضم: وليد البهنسي، عصام علوي، كريم وحيد، محمد الضراط.

المركز الثالث: فريق نادي النوبي العام بالإسكندرية

يضم: زكريا سليم، محمد حسن، محمود محمد عبده.

ومنح الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك ميدالية تقدير للناشئ أدم شريف لاعب النادي اليوناني البحري، تقديرًا لمشاركته وتميزه في البطولة.

وتهدف البطولة إلى تشجيع ونشر ثقافة الصيد الرياضي وفق ضوابط و قوانين الحفاظ على البيئة، خاصة بين فئات الشباب و الناشئين، كما تأتي ضمن خطه الاتحاد لنشر رياضة صيد الأسماك في مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي و المنظمه الدولية لرياضة صيد الاسماك (IGFA) و تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

وأقيمت البطولة تحت إشراف المنطقة الشمالية برئاسة خالد البهتيمي وضمت اللجنة العليا للبطولة عددًا من الشخصيات البارزة في مجال رياضة الصيد، إلى جانب لجنة تحكيم برئاسة اللواء أحمد نصر، ولجان متخصصة لإدارة البطولة من مختلف الجوانب.

وشهد حفل الختام وتتويج الفائزين كلا من : الدكتورة ليليكا رئيس مجلس إدارة نادي البحري اليوناني وعبد الله عثمان رئيس مجلس إدارة نادي النوبي العام ومجدي البكاري رئيس مجلس إدارة نادي الجمارك بالاسكندرية وسارة سرور عضو مجلس إدارة نادي اليخت المصري بالإسكندرية ومحمود عمر رئيس مجلس إدارة مركز شباب الانفوشي بالاسكندرية وخالد البهتيمي رئيس المنطقة الشماليه و الراعي الرسمي للبطولة إلى جانب المهندس/محمد مأمون قداح رئيس مجلس الادارة الاتحاد المصري لرياضه صيد الاسماك وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضه صيد الاسماك مسعد ابو الرجال نائب رئيس مجلس الادارة وماجد بطرس عضو مجلس الإدارة وهشام فريد عضو مجلس الإدارة وأحمد رجب عضو مجلس الادارة

الجدير بالذكر، أن مصر ستستضيف بطولة كأس العالم لصيد الأسماك في عام 2028 بمدينة الجونة بعد حصولها على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.