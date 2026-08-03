الديهي عن الزلزال : لكِ يا مصر السلامة .. عدّى على خير بكرم ربنا

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الزلزال الذي تعرضت له الدولة المصرية في الثالثة فجر اليوم 3 أغسطس، قائلًا ""لكِ يا مصر السلامة وسلامًا يا بلادي إن رمى الدهر سهامه اتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين".



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "زلزال أمس عدى على خير بكرم الله ولطفه دي كوارث طبيعية ، وما حدث كان اختبار لمتانة النسيج المجتمعي والبنية التحتية، زلزال 92 كان فيه كوارث وضحايا وكان فيه بلاوي ولكن الآن فيه تغيير كبير في البنية التحتية والانشاءات والمباني".



وتابع "زلزال الامس يطلق عليه زلزال السويس وهو في نفس قوة زلزال 92 ولكن النتائج بفضل الله ولطفه أولا ثم ما تم من تغيير في البنية التحتية ومستوى الانشاءات والاسكان لا يجب أن نغفله، شوفنا العمارات التي وقعت في 92 كانت تعكس حالة هذه الانشاءات".



واستطرد "زلزال أمس يعكس التطور الذي حدث في مستوى الاسكان الاجتماعي والمتوسط وغيره، اللهم لا ترفع عنا لطفك وسترك ولا ترفع عنا حمايتك، احنا ماشيين في نور الله مجردين وبنقول يارب الشعب المصري طيب وكل تحركاته يقول يارب والنهاية ربنا يسمع منا لأن الشعب المصري طيب".