البحوث الفلكية : قوة زلزال خليج السويس استقرت عند 5.5 ريختر

قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ القوة النهائية لزلزال خليج السويس استقرت عند نحو 5.5 درجة في آخر تحديث، موضحًا أن قيمة الزلزال قد تشهد بعض التعديلات عقب وقوعه لحين وصول البيانات الكاملة من جميع محطات الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «هو حضرتك قوته يعني حوالي خمسة ونص بالضبط في آخر تعديل»، مشيرًا إلى أن الفارق بين تسجيل 5.5 أو 5.6 درجة «ما تفرقش أصلاً في البيانات الزلزالية»، باعتباره فرقًا بسيطًا وطبيعيًا في عمليات الرصد والتحليل.

وأوضح أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة السويس، على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال المدينة، في منطقة تقع على حدود البحيرات المرة، بينما يبعد عن القاهرة قرابة 130 كيلومترًا، وهو ما تسبب في شعور عدد كبير من المواطنين بالهزة، خاصة في الأدوار العليا والأماكن القريبة نسبيًا من مركز الزلزال.

وتابع: «وده اللي سبب طبعاً شعور بالزلزال قوي وأدى إلى إزعاج بعض المواطنين خصوصاً في الأدوار العليا والأماكن القريبة جداً من الزلزال».

وأشار رئيس قسم الزلازل إلى أن شدة الإحساس بالهزة لا ترتبط فقط بالمسافة من مركز الزلزال، وإنما تتأثر أيضًا بطبيعة التربة، موضحًا: «إن طبيعة التربة بتفرق»، فالتربة الهشة والطينية تزيد من الإحساس بالهزة، رغم أن ذلك «مش عيب في المباني»، بينما تقلل التربة الصخرية من تأثيرها.

وذكر، أن أجزاءً كبيرة من مدينة السويس تقع فوق طبقات صخرية، وهو ما جعل الإحساس بالهزة فيها أقل مقارنة ببعض مناطق القاهرة، لافتًا إلى أن معظم المحافظات شعرت بالزلزال، إلا أن القاهرة الكبرى ومناطق الدلتا ذات التربة الطينية كانت من أكثر المناطق التي تأثرت بالإحساس بالهزة الأرضية.

