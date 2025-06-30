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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: الزمالك سينافس علي جميع البطولات الموسم القادم

ميدو
ميدو
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات ل أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وقال ميدو :"الزمالك سينافس علي جميع البطولات الموسم القادم".


تحدّث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن تصريحاته السابقة بشأن لاعبي الأهلي، والتي قال فيها إنهم "يفتقدون لأساسيات كرة القدم".

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC: "أنا دائمًا عندما أتحدث في أي موضوع، يكون هدفي رؤية كرة القدم كمنظومة متطورة، وأتحدث دائمًا للصالح العام".

وتابع: "أنا أقول دائمًا إن لدينا قصورًا في تأسيس اللاعبين، الذي من المفترض أن يبدأ من سن 8 إلى 14 سنة، وهناك أيضًا قصور في المدربين والمحتوى العلمي الخاص برخص التدريب".

وأضاف: "أتحدث للصالح العام، ولا علاقة للأمر بالأهلي أو الزمالك. نحن دائمًا نحارب من أجل تنظيم كرة القدم في مصر، ويجب أن نكون سندًا لبعضنا البعض".

الناقد الرياضي تصريحات أحمد حسام ميدو ميدو عضو لجنة التخطيط الزمالك

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