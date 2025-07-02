جمال الزهيري: الهلال لا يُعيبه الأجانب.. والأهلي تأخر في إقالة كولر

قال الناقد الرياضي، جمال الزهيري، إن نادي الهلال السعودي يملك طموحات كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن تواجد عدد كبير من اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق لا يُعد عيبًا، بل يُظهر قوة منظومته واستثماراته في دعم التشكيل بعناصر مميزة.



وأوضح الزهيري خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد عبر قناة صدى البلد، أن الأهلي كان قادرًا على تقديم نتائج أفضل في مونديال الأندية، حتى دون الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن الفارس الأحمر تأثر سلبيًا بتأخر إدارة النادي في اتخاذ قرار إقالة المدرب مارسيل كولر، ما انعكس على الأداء الفني.



وأضاف الزهيري، أن التعاقدات الأجنبية في الدوري السعودي منحت البطولة زخمًا وقوة تنافسية، في حين أن زيادة عدد الأجانب في الدوري المصري قد تخلق أزمة حقيقية بسبب الفوارق المالية الكبيرة بين الأندية، مما يُصعّب من فرص التوازن الفني ويؤثر على تطور الفرق المحلية.



وشدد جمال الزهيري على ضرورة مراجعة سياسات التعاقد في الكرة المصرية، مع استقطاب محترفين يصنعون الفارق دون الإخلال بالميزانية أو المنافسة العادلة.