استعدادا لكأس العالم..أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب مصر تحت20 سنة

أعلن أسامة نبية المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، قائمته لخوض معسكر مفتوح في الفترة من 3 إلى 31 يوليو استعداد لكأس العالم.



وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي.

الدفاع: محمد عبد الله، إبراهيم عادل، عمر سيد، حامد عبد الله، محمد إبراهيم، أحمد أبو الفتح، محمد عوض، يوسف شلبي، أحمد عابدين، محمود صلاح، عبد الله بوستنجى، ياسين عاطف، معتز محمد، على إيهاب، أحمد زيزو ، أحمد ناجي، عبد الحميد أحمد.

الوسط: أحمد كباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود.

الهجوم: محمد جمال، محمد الدسوقي، محمود لبيب، يوسف صابر، مؤمن شريف، أدهم كريم، مهاب سامي، محمد هيثم، حسن صابر.

ويخوض منتخب مصر للشباب منافسات بطولة كأس العالم بتشيلي ضمن المجموعة الأولى للبطولة، والتي تضم منتخبات تشيلي ونيوزيلندا واليابان.