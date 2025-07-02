إعلامي: الأهلي ينوي تعديل عقود ثلاثي الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي لم يفتح ملف تعديل عقود اللاعبين حتى الآن، لكن هناك نية من جانب إدارة الكرة بالنادي لتعديل وتمديد عقود بعض العناصر المميزة داخل الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هناك نية لتعديل عقود إمام عاشور وأليو ديانج، وأيضا وسام أبوعلي.

وأضاف: هناك حالة رضا تامة عن محمد يوسف المدير الرياضي الذي يتحرك بشكل جيد في ملفات قطاع الكرة بالنادي، في ظل امتلاكه خلفية إدارية وفنية جيدة اكتسبها من العمل في المجال الكروي على مدار سنوات كثيرة.

وزاد: هناك حالة نشاط من جانب يوسف في حسم العديد من الملفات، وقام بالإسراع في حسم بعض الصفقات، على سبيل المثال صفقة أحمد بيكهام التي حسمت في ساعات قليلة قبل سفر البعثة إلى أمريكا لخوض كأس العالم للأندية.