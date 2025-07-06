8 شهداء و40 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 8 شهداء وأكثر من 40 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة.

وذكرت المصادر بارتقاء 38 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 29 في مدينة غزة.

وسبق أن ذكرت مصادر في مستشفيات غزة بوقت قصير بارتقاء 32 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

يأتي ذلك فيما قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: إن" الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته ثلة خارجة عن صف وطننا وإن الخائن المأجور ياسر أبو شباب وعصابته دمهم مهدور من كافة الفصائل".