دريك يلمح بعد خلافه مع كندريك لامار في أغنيته What Did I Miss

7/7/2025 2:00:00 AM

الإثنين 07/يوليو/2025 - 02:00 ص 7/7/2025 2:00:00 AM

أطلق الفنان الكندي دريك أغنيته الجديدة “What Did I Miss?” يوم الجمعة الموافق 4 يوليو، وذلك ضمن بث مباشر بعنوان Iceman: Episode 1، وهي أول أغنية منفردة له منذ تعاونه الأخير مع PartyNextDoor في ألبوم $OME $EXY $ONGS 4 U الصادر في فبراير الماضي.





وفي الأغنية، يبدو أن دريك يُعبر عن خيبة أمله تجاه بعض المقربين منه الذين لم يساندوه خلال فترة خلافه العلني مع مغني الراب كندريك لامار، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية خلال عام 2024.





ويقول دريك في أحد مقاطع الأغنية:





“آخر مرة نظرت فيها إلى جانبي، كنتم واقفين بجواري، كيف يمكن لأشخاص أحبهم أن يكونوا قريبين ممن هاجموني؟”





ويُلمح في جزء آخر إلى حفل The Pop Out الشهير الذي أحياه كندريك لامار في لوس أنجلوس، حيث أدى أغنيته الانتقادية “Not Like Us” عدة مرات متتالية، قائلاً:“رأيت صديقًا يذهب إلى ذلك الحفل، رغم أنه كان من أول الداعمين لي.”

ويُتابع دريك التعبير عن مشاعره قائلاً:

“لا أحد يهتم حقًا حتى تصبح في موقف ضعف، ولا أحد يظهر إلا عندما يكون هناك شيء يُمكن الاستفادة منه.”

وقد ترافقت الأغنية مع مشاهد مرئية يظهر فيها دريك في أماكن مختلفة، بينها مستودع مغطى بالثلج، ما يُضفي طابعًا دراميًا على رسالته.





الخلاف

بدأ الخلاف بين دريك وكندريك لامار في عام 2024، حين تبادل الاثنان مجموعة من الأغاني التي تضمنت رسائل مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين، ولاقت رواجًا كبيرًا عبر منصات الموسيقى. وقد شارك في هذا الصراع عدد من الفنانين الآخرين مثل Future وMetro Boomin وRick Ross، الذين ابتعدوا عن التعاون مع دريك لاحقًا.

بعد هذه الأحداث، تقدّم دريك بشكوى قانونية ضد شركة Universal Music Group، مشيرًا إلى أنها ساهمت في الإضرار بمسيرته من خلال دعم أغنية “Not Like Us”، إلا أن الشركة نفت تلك الادعاءات.

على الرغم من هذا الخلاف، واصل دريك مسيرته الفنية بنجاح، إذ تصدر ألبومه الأخير قوائم المبيعات، وحققت أغنيته “Nokia” المركز الثاني ضمن قائمة Billboard Hot 100.