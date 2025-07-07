لإنشاء امتداد لمدينة كينشاسا.. الكونغو تطلب توقيع مذكرة تفاهم مع العاصمة الإدارية

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يرافقه محافظ كينشاسا وعدد من كبار المسؤولين والخبراء، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل التعاون في إنشاء مدينة جديدة تُعد امتدادًا للعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالاستفادة من الخبرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد عباس تجربة تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى ما تحقق من بنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وخدمات متكاملة، جعلت المدينة جاهزة لاستقبال السكان، حيث يقطنها حاليًا أكثر من 25 ألف مواطن، مع توقعات بزيادة هذا العدد قريبًا.

كما لفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق فور الانتهاء من مراجعة المخطط العام بالتعاون مع تحالف عالمي متخصص.

وأكد عباس أن الإرادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتحويل حلم العاصمة الإدارية إلى واقع ملموس، مشيدًا بدعم القيادة السياسية المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع دعم الدول الإفريقية الشقيقة ونقل الخبرات المصرية على رأس الأولويات، لا سيما في مجالات التخطيط والتنمية الحضرية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء الكونغولي عن إعجابه الكبير بما شهده من تطور ونموذج عمراني متقدم في العاصمة الإدارية، مؤكدًا رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية لتحديد مجالات التعاون، ودراسة تنفيذ مشروع امتداد لمدينة كينشاسا بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الكونغولي بالرؤية الاستراتيجية التي بُنيت عليها العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا إياها بنموذج إفريقي ملهم يجمع بين الحداثة والاستدامة، ويعكس طموح مصر وريادتها في مجال التنمية العمرانية.