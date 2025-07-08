أمير هشام: شركة العاصي تدير ملف الكرة بالزمالك.. وإدوارد ليس موظفا بالنادي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جون إدوارد ليس موظفًا داخل نادي الزمالك رغم المسمى الوظيفي الذي تم اطلاقه مؤخرا بانه المدير الرياضي للنادي، مشيرًا إلى أنه لن يحصل على أي راتب، وسيحصل على نسبة من الصفقات الجديدة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك تعاقد مع شركة GM التي يمتلكها محمد العاصي، والنادي تعاقد معهم بشكل رسمي لإدارة النادي كما حدث مع فاركو.

وأضاف: العاصي هو رئيس الشركة التي تضم عددا من الموظفين بينهم جون إدوارد، بخلاف بعض الموظفين الآخرين الذين يتولون إدارة الكرة بنادي الزمالك.

وأكمل: هذه الشركة تتولى إدارة عدد من اللاعبين منهم عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو المنضمان حديثا لنادي الزمالك.