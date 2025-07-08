نبيل فهمي: الخسائر الإيرانية في الضربات الأخيرة فادحة

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن حرب غزة أثرت سلبا على التأييد الغربي لإسرائيل بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه يجب خلق مصالح مشاركة للعمل العربي ودعمها وتأييدها.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية دي أم سي، أنه يجب اعطاء فرصة للاستثمار العربي العربي بدلا من الاستثمار الاجنبي العربي، مؤكدا أن إيران لم تنتصر في الحرب الأخيرة وكان من السابق لأوانه الجزم بانتصار أمريكا وإسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الخسائر الايرانية في الضربات الأخيرة فادحة ولكن لم يتضح التأثير في الملف النووي، مؤكدا ان عباس عراقجي معتدل الحديث وفي حواري معه تجنب الحديث الأيدولوجي