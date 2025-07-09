تشابك الأيدي.. أول تعليق من رئيس الوزراء على صورته مع آبي أحمد

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على صورته المتداولة مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في قمة البريكس.

وقال خلال مؤتمر صحفي: تابعت ما حدث على السوشيال ميديا بشأن هذه الصورة، وهي صورة جماعية وبروتوكوليا يكون تشبيك الأيدي مع بعض.. وترتيب مصر بروتوكيلا لا نملك به أي شيء.

وأضاف: تم اجتزاء الصورة والتركيز على الصورة الثنائية، ومصر تربطها علاقات مع كل دول العالم ولا نعادي أحدًا، ولسنا ضد التنمية مع أي دولة، بما لا يجور على أي قطرة مياه من حق مصر بنهر النيل.

وأكمل: نتحرك في كل المناحي الدبلوماسية، وحدث حوار ثنائي مع رئيس الوزراء الإثيوبي وأكد حرصه وتعهده بعدم الإضرار بمصر.. ما يهمنا ترجمة هذه الأمر لصور مكتوبة كوثيقة لتنظيم العلاقة المستقبلية.

وعن النمو الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وزارة التخطيط أعلنت زيادة النمو الاقتصادي الى 4.77٪؜ مشيرا الى أنه من المتوقع أن تفوق معدلات النمو مما توقعناها.

وأضاف رئيس الوزراء ان جميع القطاعات نمت بقوة وخاصة الصادرات المصرية مشيرا الى أن الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع مؤكدا ان الاقتصاد المصري يتعافى بقوة .