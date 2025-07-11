وزير الخارجية الماليزي يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الماليزي، قال إن وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا أهمية حل النزاعات في المنطقة عبر الحوار، وأن وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.



وأضاف وزير الخارجية الماليزي، أنوزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وأن وزراء خارجية منظمة آسيان دعوا إلى إخلاء منطقة بحر الصين الجنوبي من الأسلحة النووية.



وتابع وزير الخارجية الماليزي، أن وزراء خارجية منظمة آسيان دعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأننا ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي.

