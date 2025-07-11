أوساسونا يعلن ضم نجم ريال مدريد رسميا

أعلن نادي أوساسونا، تعاقده مع فيكتور مونيوز، قادمًا من فريق ريال مدريد بعقد طويل الأمد.

وقال نادي أوساسونا في بيان: "توصل نادي أوساسونا إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد لانتقال فيكتور مونوز، الذي وقع عقدًا مع النادي للمواسم الخمسة المقبلة".

وأضاف: "سيدفع النادي 5 ملايين يورو مقابل نصف حقوقه المالية، ويمكن إضافة مليون يورو أخرى حسب أداء اللاعب".

واختتم: "سيكون الشرط الجزائي للاعب 40 مليون يورو، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يحتفظ ريال مدريد بخيار إعادة شراء للاعب في نهاية المواسم الثلاثة المقبلة".