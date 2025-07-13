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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داني ديفيتو يكشف حالة جاك نيكلسون الصحية: «بخير وعلى ما يرام»

داني وجاك
داني وجاك
شروق سلامة

في تصريح خاص لمجلة “بيبول”، طمأن النجم الأمريكي داني ديفيتو جمهور صديقه المقرب وأسطورة السينما جاك نيكلسون، مؤكدًا أن الأخير “بخير وعلى ما يرام”، رغم قلة ظهوره الإعلامي في السنوات الأخيرة. وأوضح ديفيتو أنه التقى بنيكلسون مؤخرًا للاحتفال بعيد ميلاده الـ88، وكان اللقاء مليئًا بالدفء والذكريات، قائلاً: “رأيته قبل أسابيع، إنه بخير ويعيش حياته بهدوء”.


ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإصدار الفيلم الشهير One Flew Over the Cuckoo’s Nest الذي جمع بين النجمين عام 1975، ويُعاد طرحه هذا الشهر في دور السينما الأمريكية بنسخة مرمّمة بتقنية 4K، في أيام 13 و16 يوليو، كجزء من احتفال شركة Fathom Events بالذكرى الذهبية للفيلم.


وتحدث ديفيتو عن تجربته مع نيكلسون في الفيلم، مشيرًا إلى مدى إعجابه به منذ اللحظة الأولى. قال: “كنا جميعًا مبهورين بجاك. كان في قمة مجده، ومع ذلك كان بسيطًا، منفتحًا، وداعمًا لكل من حوله”. وأضاف أن ما زاد من عمق العلاقة بينهما هو جذورهما المشتركة، إذ وُلدا في نفس المستشفى بولاية نيوجيرسي، وكانت عائلتاهما تعرفان بعضهما منذ زمن طويل.

يُذكر أن One Flew Over the Cuckoo’s Nest يُعتبر من أبرز كلاسيكيات السينما، وهو ثاني فيلم في تاريخ الأوسكار يحصد الجوائز الخمس الكبرى: أفضل فيلم، مخرج، ممثل، ممثلة، وسيناريو مقتبس. فاز نيكلسون بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، ما عزز مكانته كأسطورة سينمائية خالدة.


 وفي ظل قلة ظهور نيكلسون الإعلامي، حملت كلمات ديفيتو طمأنينة لمحبيه حول العالم، مؤكدًا أن النجم المخضرم لا يزال يحتفظ بروحه المرحة وصلاته الوثيقة بأصدقائه.

بيبول داني ديفيتو الأوسكار

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